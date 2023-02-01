İhlas Haber Ajansı

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Dilovası'nda kar yağışı etkili oldu

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde gece başlayan kar yağışı sonrasında, ilçede bazı noktalar beyaza büründü.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde gece başlayan kar yağışı sonrasında, ilçede bazı noktalar beyaza büründü.


Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde yüksek kesimlerde gece saatlerinde başlayan kar yağışı, gün içerisinde de devam etti. Yağış sonrasında Tepecik, Köseler, Demirciler ve Çerkeşli mahallelerinde bazı yerler adeta beyaza büründü. Yolların kapanmaması seferber olan ekipler, yol üzerindeki karları temizlemek için çalışma başlattı. Beyaz gelinliğini giyen ilçede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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