Dilovası'nda kentsel dönüşüm 651 konutla başladı

Dilovası'nın sanayinin içinde kalan ve tehlike arz eden yerleşim alanlarının dönüşümü için Tavşancıl'da yapılması planlanan 651 konutluk yeni konutlarda ilk etabın temelleri atılmaya başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kamulaştırma çalışmalarını yaptığı Dilovası Tavşancıl Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanında ilk konut projesinin temelleri atılmaya başlandı. Dilovası'nın ilk etap konutları olan 651 konut, 12 dükkan ve bir cami inşaatının ihalesini 665 milyon 665 bin liraya alan Endam Yapı A.Ş., çalışmalara devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl ağustos ayında ihalesi yapılan ve 12 Ekim'de sözleşmesi imzalanarak yer teslimi yapılan konut ihalesini alan firma, deprem bölgesine gönderilen iş makineleri sebebiyle çalışmalarını bir süre durmuştu. İş makinelerinin geri gelmesi ile Tavşancıl'daki 20 bloktan oluşan projenin çalışmaları hızlandı.

Başlatılan 651 konutlu kentsel dönüşüm planı hakkında açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "İlçemizde Mimar Sinan Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallelerimizin bazı alanlarını kapsayan çalışma ile tehlike arz eden, sanayi içerisinde kalan ve yaşam şartları olumsuz etkilenen konutların kentsel dönüşüm çerçevesinde taşınması için çalışmalarımız Tavşancıl'da ki TOKİ projesi ile start aldı. Bakanlığımız ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde başlatılan Tavşancıl Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanında ilk etapta yapılacak 651 konutla iki mahallemizde ki bazı evlerin buralara taşınarak modern Dilovası'nın ilk adımlarını atmış olacağız" dedi.