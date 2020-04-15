Dilovası'nda market ve bakkallara sıkı denetim

Dilovası'nda, korona virüs salgını nedeniyle denetimler aralıksız sürüyor. Önceki gün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri ve Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ortaklaşa denetim gerçekleştirdi. Market ve bakkallara yapılan denetimlerde temel ihtiyaç maddelerinde gramaj ve hijyen denetimi, tarihli ürünlerde tarihi geçmiş ürünlerin denetimi ve fahiş fiyat artışı olup olmadığı konusunda raf ve reyonlarının kontrol edildi.

Denetimlerde ekipler, çalışanların belli aralıklarla değiştirmek kaydı ile eldiven ve maske kullanmasını gerektiği, iş yerlerine müşterilerin sosyal mesafe kuralına uyacak şekilde, maske takarak içeri alınmasını ve açıkta olan gıdalara müşterilerin elle temas etmemeleri konusunda da uyarılarda bulundular.

Gerçekleştirilen denetimlerle halkın sağlığı ve güvenliği için gereken her türlü çalışma ile tedbirleri almaya devam ettiklerini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle hükumetimiz sürecin en başından itibaren gelişmeleri dikkatle takip ediyor. Dilovası Belediyesi olarak bizler de üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Bu kapsam da zabıta müdürlüğümüze bağlı ekipler, Büyükşehir Belediyemiz ekipleri ve İl Ticaret Müdürlüğü ekiplerimiz ortaklaşa yaptıkları denetimleri daha da sıklaştırdılar. Ekiplerimiz, karşılaştıkları olumsuzluklar sonrası gerekli yasal işlemleri yaparak tarihi geçmiş ürünlerin imhası için de gerekenleri yapıyorlar” dedi.