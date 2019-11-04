Dilovası'nda mesleki yeterlilik belgesi kursu açılıyor

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in çalışmaları doğrultusunda, ilçede bulunan ve meslek sahibi olup belgesi olmayan vatandaşların mesleki yeterlilik belgesi alabilmeleri için açılacak ücretsiz kurslara ilgi yoğun oldu. Mesleki yeterlilik belgesi ile belgelendirerek iş dünyasının ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün sağlanması ve iş kazalarının minimize edilmesi için meslek sahibi olan ve belgesi olmayan vatandaşlara yönelik Dilovası Belediyesi tarafından ücretsiz olarak kurslar verilecek.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “İlçemizde meslek sahibi olup yeterlilik belgesi olmayan vatandaşlarımız için gerçekten önemli bir çalışmadır. Nitelikli iş gücünün belirlenmesi ve iş yaşamında kalitenin artmasıyla ayrıca iş kazalarının önlenebilmesi açısından Mesleki Yeterlilik belgelendirme çalışmalarını oldukça önemsiyoruz. Temel kaynağımız bilinçli ve eğitimli insan gücüdür. Meslek Sahibi olup yeterlilik belgesi olmayan ancak çalışmaya devam eden vatandaşlarımız bu belgelerini almaları zorunludur. Halkımızın bu belgelerini ücretsiz alabilmeleri için kurslarımıza kayıtlarını yaptırmalarını bekliyoruz. Kurslarımıza son başvuru tarihi 8 Kasım'dır Başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız belediyemiz İstihdam Servisi Müdürlüğüne başvurularını yapabilirler” dedi.

Dilovası Belediyesinin, başlattığı ücretsiz kurslar bünyesinde kalıpçı, duvarcı, sıvacı, inşaat ustası, inşaat boyacısı, inşaat işçisi, betonarme demircisi, ahşap kalıpçısı, alçı levha uygulamacısı, ısı yalıtımcısı, iskele kurulum belgesi, alüminyum kaynakçısı, çelik kaynakçısı, doğalgaz çelik boru kaynakçısı, kaynak operatörü, makine bakımcı, metal kesim operatörü, metal kesimci, metal levha işleme tezgah işçisi, metal levha işleme tezgah operatörü, motorlu kara taşıtları alım satım danışmanı, nc/cnc tezgah işçisi, köprülü vinç operatörü ve elektrik ustaları konusunda mesleki yetki belgeleri verilecek.