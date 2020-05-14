Dilovası'nda mezarlıklara bayram temizliği

Dilovası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan mezarlıkları bayrama hazırlıyor. Belediye Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, Orhangazi, Kayapınar, Diliskelesi, Tavşancıl mahalle mezarlıkları ve Dilovası Şehitliği'nde bakım çalışmaları, yabani ot temizliği, çalı temizliği, diri ot temizliği ve çim biçme çalışmaları gerçekleştiriyorlar. Dilovalıların mezarlık ziyaretlerini daha rahat yapabilmeleri için hızlandırılan bakım ve temizlik çalışmaları Ramazan Bayramı'na kadar bitirilmiş olacak.