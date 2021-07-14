Dilovası'nda okul bahçeleri yüzme havuzuna dönüştü

Dilovası'nda okul bahçelerine kurulan portatif havuzlar ile çocuklar okul bahçesinde uzman eğitmenlerden ücretsiz yüzme hem yüzme öğreniyor hem de tatilin tadını çıkartıyor. Bu uygulamadan hem çocuklar hem de velileri mutlu etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türkiye genelinde başlattığı "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesine dahil olan Dilovası Belediyesi ilçenin üç ayrı noktasında çocukları havuzlara buluşturdu. Diliskelesi Polisan Ortaokulu, Köseler Köyü TOKİ İlköğretim okulu bahçeleri ve Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan Kapalı Yüzme havuzunda başlayan kurslarda çocuklar ücretsiz yüzme öğreniyor. 15 Eylül'e kadar devam edecek proje kapsamında uzman eğitmenlerle 6-13 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz yüzme eğitimi veriyor.