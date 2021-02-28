Dilovası'nda okullar yüz yüze eğitime hazırlandı

Geçtiğimiz mart ayında yaşanan korona virüs salgını sonrası ara verilen yüz yüze eğitimin, 2 Mart'ta yeniden başlaması bekleniyor. Dilovası'nda ki okullarda da dezenfekte çalışması başlatıldı. Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dezenfekte çalışmaları kapsamında, okul içleri ilaçlanırken, okul dışında ki alanlarda yıkanarak ilaçlarla dezenfekte edildi. İlköğretim 1.2.3.4. sınıflar ile 8. ve 12. sınıflarda başlama ihtimali olan yüz yüze eğitim öncesi başlatılan dezenfekte çalışmaları hakkında bilgiler veren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Sağlıklı ve güvenli bir kent inşa etmek için çıktığımız yolda ilçemizde ki çocuklarımızı ve ailelerini, salgın hastalıklardan korumak için belediyemizin tüm imkanlarını seferber ediyoruz. Yaptığımız dezenfekte çalışmalarının ardından çocuklarımız güvenle okullarına gidebilirler. Tüm öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi.