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Dilovası'nda ormanlık alanlar temizlendi

Dilovası Belediyesi, köy denetimlerinde ormanlık alanlara atılan ve çevre kirliliği oluşturan atıkların temizliği için çalışma başlattı.


Dilovası Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, önceki gün gerçekleştirdiği köy denetimlerinde, kimler tarafından döküldüğü belli olmayan ve bilinçsizce çevreye atılmış atıklar tespit etti. Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından toplanan çöp ve atıklar, Büyükşehir Belediyesinin desteği ile İZAYDAŞ depolama alanına gönderildi. Yapılan çalışma ile ormanlık alan tamamen temizlendi. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Dilovası'ndaki köylerimizin doğal güzelliklerini, eşsiz doğayı tahrip edecek, bu güzellikleri kirletecek dış etkenlerle mücadelemizi sürdüreceğiz. Göreve geldiğimiz günden bu yana ‘Yeni Dilovası' dedik. Çevre ve görüntü kirliliği olmayan bir Dilovası için, doğal güzelliklerimizi korumak adına mesaimize devam edeceğiz” dedi.

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