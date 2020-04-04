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Dilovası'nda pazar giriş ve çıkışları kontrol altına alındı

Dilovası’nda korona virüs önlemleri kapsamında Mahalle pazarlarının giriş-çıkışlarını denetleyen zabıta ekipleri, vatandaşları pazar girişlerine ellerini dezenfekte ettikten sonra pazar alanına alıyor.

Dilovası'nda korona virüs önlemleri kapsamında Mahalle pazarlarının giriş-çıkışlarını denetleyen zabıta ekipleri, vatandaşları pazar girişlerine ellerini dezenfekte ettikten sonra pazar alanına alıyor.


Yeni tip korona virüs salgınının Türkiye'de de yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler sonrasında pazar yerlerine denetimler de sıklaştırıldı. Bu kapsamda Dilovası Belediyesi zabıta ekipleri de ilçede kurulan Pazar alanlarına önlem alarak vatandaşların maske ve eldivensiz pazara girişlerine izin vermedi. Vatandaşları Pazar girişlerine kurulan stantlarda ellerini dezenfekte ettikten sonra alana alan ekipler, Pazar esnafını da denetledi.


Pazar alanlarında sosyal mesafenin sağlanmasını sağlayan zabıta ekipleri, pazarcı esnafına ücretsiz eldiven ve maske dağıttı. Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, alınan kararlar kapsamında, belirlenen giriş ve çıkışlar haricinde diğer tüm alanları demir bariyer ile kapatarak pazarlara kontrolsüz giriş ve çıkışları da engelledi. Önlemleri tüm pazarlarda uygulamaya başlayan ekipler, pazara giriş ve çıkışlar için ayrı koridorlar oluşturuyor.

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