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Dilovası'nda pazarcı esnafına maske ve eldiven dağıtıldı

Korona virüs ile mücadele çalışmalarını sürdüren Dilovası Belediyesi, pazarcı esnafına eldiven ve maske dağıttı.


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Dilovası Belediyesi ekipleri, ilçenin tüm alanlarında temizlik ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Kamu kurumlarının ve bankalarında dezenfekte çalışmalarına devam eden ekipler, Mimar Sinan Mahallesi'nde cadde ve sokakları, parkları ve çöp konteynerlerini de dezenfekte etti. Çalışmalar kapsamında ilçede kurulan semt pazarına giden belediye ekipleri, pazar girişine vatandaşların hijyenini sağlamak adına el dezenfektan stantları kurarken, pazarcı esnafı içinde maske ve eldiven dağıttı.


Gün boyu pazarda denetimlerini sürdüren Zabıta ekipleri pazarcı esnafı ve vatandaşların 3 metre kuralına uyup uymadıklarını kontrol ederek, uymayanları ikaz ettiler. Korona virüsün Türkiye'de görülmesinden bu yana Dilovası'nda kurulan semt pazarlarında tezgâh kurulum ücreti alınmıyor.

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