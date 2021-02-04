Dilovası'nda POMEM ve PMYO kursu açılacak

Dilovası Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün gençlere yönelik ücretsiz olarak başlattığı spor bilimleri kursu, Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) ve Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) sınavları hazırlık kursları, askerlik okulları ve bekçilik kursları kayıtları önceki gün başladı. Ücretsiz olarak başlayan kurslarda kursiyerlere profesyonel eğitmenler tarafından eğitimler verilecek.

Vatandaşlar, kurs ile ilgili detaylı bilgi almak için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne başvurarak detaylı bilgiyi alabilecekler. Kurslara son başvuru süresi 1 Mart olarak belirlendi.

"Gençlerin yetişmesini önemsiyoruz"

Kursa katılacak adaylara programlı ve profesyonel bir çalışma imkanı sağlayacaklarını ifade eden Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Eğitim bizim için her şeyden önemlidir. Eğitim ile birlikte meslek sahibi gençlerin yetişmesini de önemsiyoruz. Meslek sahibi olmak isteyen ve çeşitli kurslara hazırlanan gençlerimizin eğitim alabilmeleri için Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğümüzce çalışma başlattık.