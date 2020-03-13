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Dilovası'nda projeler incelendi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanı Cenan Turan ile birlikte yaz dönemi öncesi başlayacak projeleri yerinde inceledi.


Dilovası'nda gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanı Cenan Turan ve ekibi, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Başkan Yardımcıları Sinan Yaşar, Mühiyettin Gültekin, Fazıl Polat ve teknik ekip ile birlikte Dilovası'nda sahaya inerek yapılacak olan projeleri yerinde incelediler. Turan, Başkan Şayir ile birlikte öncelikle atıl durumda duran Adnan Kahveci Parkını ve Bağdat Caddesi'ne doğru kalan boş araziyi gezerek yapılması düşünülen eğitim merkezi ve parkın düzenlenmesi konusunda fikir alışverişinde bulundular.


Daha sonra Başkan Şayir ve Daire Başkanı Cenan Turan, seçim beyannamesinde söz verilen Kayapınar Mahallesi'nde ki halı saha tesislerinin olacağı alanı inceleyerek, yapılacak projeyi konuştular. Ardından yapılacak olan Dilovası Talebe Yurdu alanını yerinde görüldü. Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanı Cenan Turan, Başkan Şayir ve beraberindekiler son olarak yaz dönemi yapılması düşünülen çalışmalar öncesi Diliskelesi Mahallesi'ni turladılar. Başkan Şayir ve Turan burada saha çalışması yaparak gerçekleşecek projeler hakkında fikir alışverişinde bulundular.

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