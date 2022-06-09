Dilovası'nda sahil temizliği

Marmara Denizi Günü dolayısıyla Tavşançıl'da düzenlenen etkinlikte, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Atık ve Çevre Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar deniz kıyısındaki atıkları topladı. Başkan Şayir, programdaki konuşmasında, "Denizimize hep birlikte sahip çıkalım. Marmara Denizi günü ve etraf kirliliğine dikkati çekmek, çevre hassasiyeti oluşturmak için Tavşancıl sahilinde yapılan temizlik çalışmasında onlarca torba çöp toplandı. Geleceğin teminatı çocuklarımıza temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmak en büyük vazifemiz. Bu şuur ve niyetle, daha temiz bir dünya bırakabilmek için ‘Geleceğini düşünen geri dönüştürendir' hareketiyle denizlerimizi temiz tutmaya ve tüm çevremizi birlikte müdafaaya itina gösterelim. Marmara Denizi'ni kurtarmak için elimizi taşın altına koymak hepimize düşen bir görevdir. Dolayısıyla biz üzerimize düşen ne sorumluluk varsa yerine getirmeye her zaman hazırız. Denizimize hep birlikte sahip çıkalım" diye konuştu.