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Dilovası'nda sokak hayvanları unutulmuyor

Dilovası Belediyesi ekipleri korona virüsle mücadele ederken, sokak hayvanları için de mama ve yem dağıtımı yapıyor.


Dilovası Belediyesi, aç kalma tehlikesi yaşayan sokak hayvanları için yemek ve mama dağıtımı yapıyor. Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilince insanlar tarafından beslenen sokak hayvanları açlık ile karşı karşıya geldi. Dilovası Belediyesi belirli yerlere yiyecek ve su bırakarak sokak hayvanlarının aç kalmasının önüne geçiyor. Yapılan çalışma hakkında bilgi veren Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Korona virüs ile mücadeleyi son hız sürdürürken sokaklardaki hayvanları da unutmuyoruz. Bu kapsamda ‘evde kal' çağrısı ile boşalan sokaklarda besin ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan sokak hayvanlarının yardımına belediye ekiplerimiz koşuyor. Toplum olarak mutlu bir yaşam sürdürmek istiyorsak, bunun en önemli esaslarından birisi de hayvan sevgisidir. Hayvanları sevmeyen insanları sevemez düşüncesi ile bizler de sokakta yaşayan hayvanlarımıza sahip çıkıyoruz” dedi.

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