Dilovası'nda sosyal medya seminerine yoğun ilgi

Dilovası Belediyesi tarafından sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen "Covid19'un hayatımızdaki etkileri ve evde verimli zaman geçirme” konulu seminer vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.

Dilovası Belediyesi Eğitim ve Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Klinik Psikolog Burcu Zaman'ın katıldığı sosyal medya seminerinde vatandaşlara "Covid19'un hayatımıza etkileri ve evde kaliteli zaman geçirme" konularında bilgiler aktarıldı. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği yayında Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir vatandaşlara uyarılarda bulunurken, Psikolog Burcu Zaman'da Covid19 ile ilgili bilgiler ve evde kalma süreciyle ilgilide ne yapılması gerektiği konusunda bilgiler aktardı.

Programın başında vatandaşlara seslenen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan Covid19 virüsü nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte hükümetimiz başta olmak üzere bizde Dilovası Belediyesi olarak halkımızın sağlığı için tüm tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. En son açıklanan Covid19'un yayılma haritasına bakıldığında ilçemizde az görülse de etrafımızı saran virüsün ilerleyen süreçte ilçemizi daha fazla etkilememesi için halkımızdan evde kalmaya devam etmelerini özellikle istiyoruz” dedi.

Başkan Şayir'in ardından canlı yayına devam eden edilen Klinik Psikolog Burcu Zaman ise, "Covid19'un hayatımıza etkileri ve evde kaliteli zaman geçirme" seminerinde vatandaşlara öldürücü etkisi olan bu virüsten kurtulmanın en önemli yolunun insanların kendilerini izole etmeleri ve evde kalma kurallarına uymaları olduğunu ifade etti. Virüsün belirtileri ve yayılmaları konusunda da açıklamalarda bulunan Zaman, “Evde kalarak el birliği ile bu virüsten kurtulabiliriz. Evde kaldığımız süreçte insanları etkileyen önemli faktörler endişe, panik atak ve öfke kontrolleri konusunda yapılması gereken önemli adımlar vardır. Sosyal yaşantımız yokmuş gibi hissettiğimiz bur süreçte insan psikolojisini pozitif yönde geliştirecek çalışmalar yapmalıdır. Düzenli spor, düzenli uyku, meditasyon, online müze ziyaretleri, bayanların farklı yemekler yapma, örgüler örme, çocukları ile daha çok zaman geçirme, sevdiklerimizle sohbet etme, çocukları ile daha güzel vakit geçirme ve evdeki tadilatları yapmak gibi bir çok etkinliklerle evdeki yaşantılarını pozitif bir hale getirebilirler. Evde kaldığımız sürece mutluluk hormonu olan ‘seratonini' artıracak yiyecekler ve müzik gibi aktiviteler yapılabilir. Ayrıca çocuklarımızın da evde güzel ve verimli zaman geçirmeleri içinde öncelikle uzaktan eğitimlerine devam etmeleri onun dışında kalan zamanlarını aile bireyleri ile kendilerini geliştirici çalışmalar yapabilirler, kitap okuyabilirler, belli zamanlarda internet üzerinden araştırmalar ve keyifli vakit geçirecekleri online müze ziyaretleri ve kültürel geziler yapabilirler” diye konuştu.

Çok sayıda izleyicinin takip ettiği sosyal medya seminerinde izleyicilere doğru nefes alma taktiklerini de gösteren Psikolog Burcu Zaman, vatandaşlardan gelen soruları da tek tek yanıtladı.