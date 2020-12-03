Dilovası'nda yılın son meclis toplantısı gerçekleşti

Dilovası Belediyesi 2020 yılı Aralık ayı meclis toplantısına Hamza Şayir'in korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle başkan vekili İbrahim Dursun başkanlık etti. Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen meclis toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Dursun, “Belediye başkanımızın Hamza Şayir'in korona testi pozitif çıktığı için karantinadadır. İlçemizde yoğun bir salgın var ve bu nedenle meclisimizi hızlı bir şekilde gerçekleştirmek istiyoruz. Bu vesileyle başta belediye başkanımız olmak üzere tüm hastalara acil şifalar diliyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana çalışmasını yaptığımız Tavşancıl'daki bin 100 dönüm alan üzerinde ki SİT alanı sorunu çözüldü. SİT alanlarının çözümü sonrası ilçemize toplu konut alanlarının genişleyeceğini umut ediyoruz. Tepecik Mahallesi'ndeki mesire alanın ihalesini yaptık. 32 dönümlük alanda birçok tesis de bulunacak” dedi.

Gündeme dair konuşmasının ardından Aralık ayının görüşme tutanaklarının oylanması ile gündem maddelerine geçen Dursun, gündemin ilk maddesinde yer alan Diliskelesi Mahallesi 294 ada üzerinde bulunan 6 nolu parselin komisyondan geldiği gibi kabul edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde yer alan Çerkeşli Mahallesi'nde bulunan eğitim alanı içerisinde bulunan vatandaş arazisinin içinde bulunan belediye hisselerinin takas talebi komisyondan geldiği gibi kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde yer alan Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nün ek bütçe talebi oy çokluğu ile kabul edildi.