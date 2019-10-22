Dilovası'nın modern anaokulu için imzalar atıldı

Dilovası Belediyesi'nin de destekleri ile yapılacak olan modern anaokulu için protokol imzalandı.

Dilovası, yeni ve modern bir anaokuluna kavuşuyor. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in seçim beyannamesinde bulunan anaokulu projesi için bugün ilk imzalar atıldı. Dilovası Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve GEBKİM Vakfı tarafından üçlü protokol imzalandı. İmza törenine Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve GEBKİM Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı katıldı.

İmzalanan protokol çerçevesinde GEBKİM Vakfı tarafından inşa edilecek ve bin 700 metrekare bahçe ile açık alana sahip olacak olan anaokulunda, 120 kişilik 6 derslik, eğitim salonu, uyku ve oyun odaları olacak.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Çocuklarımızı seviyoruz. Eğitimin önemini biliyoruz. Dilovası'nın eğitimle yükseleceğinin farkındayız. Bu yüzden eğitimle ilgili adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Daha önce Montessori sınıfını ilçemizde açmıştık. Yine 24 sınıflı bir kız meslek lisesinin de temelini attık. Şimdi de ilçemize modern bir anaokulu kazandıracağız” dedi.