Dini nikahlı eşinin boğazını kesen şahsın cezası, müebbette çevrildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2014 yılında otobüs durağında dini nikahlı eşini otobüs durağında boğazını keserek öldüren şahsa verilen 25 yıl hapis cezası Yargıtay'ın bozma ilamı sonrası müebbette çevrildi.

Olay, 20 Nisan 2014 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi Hacıhızır Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Akdoğan (52) isimli şahıs, otobüs durağında karşılaştığı dini nikahlı eşi Sevgi Zağlı (42) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonrasında Akdoğan, Zağlı'yı boğazından bıçakladı. Talihsiz kadın kanlar içinde yerde kalırken, Akdoğan Saraybahçe Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Zağlı, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Akdoğan ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25 yıl hapis cezasına çarptırılan şahıs tekrar hakim karşısına çıkartıldı

2014 yılı Aralık ayında hakim karşısına çıkartılan zanlı “Kasten Adam Öldürme” suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekalet ücreti nedeniyle mahkemenin verdiği karara itiraz etti. İtiraz sonrası Yargıtay, mahkemenin kararını bozarak yeniden gönderdi. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde söz konusu dava yeniden görüldü. Davaya Kartal H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olarak bulunan Sanık Ömer Akdoğan SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, taraf avukatları da davada hazır bulundu.

25 yıl hapis cezası müebbete çevrildi

Yaptığı savunmada 2014 yılından beri tutuklu olduğunu belirten Akdoğan, Yargıtay'ın bozma ilamını kabul etmediğini belirtti. Sanık avukatı ise sanığın tahliyesini talep etti. Mahkeme tarafından son sözü sorulan sanık Ömer Akdoğan, takdirin mahkemenin olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti verdiği kısa bir aradan sonra kararı açıkladı. Mahkeme heyeti, Sevgi Zağlı'nın öldürülmesine ilişkin olarak sanık hakkında daha önce verilen 25 yıl hapis cezasını müebbet hapis cezasına çevirdi.

Sanıktan mahkeme başkanına şoke eden soru

Öte yandan, Ömer Akdoğan hakkında mahkeme heyeti herhangi bir indirime gidilmeyeceğini belirtirken, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın lehine vekalet ücreti talebini reddetti. Sanık Ömer Akdoğan mahkeme başkanına sorduğu “Vicdanınız rahat mı” sorusuna mahkeme başkanı “Benim rahat, asıl senin rahat mı” şeklinde cevap verdi.