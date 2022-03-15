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Dino'dan Kocaelispor'a veda

Kocaelispor’un Güney Afrikalı futbolcusu Dino Ndlovu, yeşil-siyahlılara veda etti.

Kocaelispor'un Güney Afrikalı futbolcusu Dino Ndlovu, yeşil-siyahlılara veda etti. Golcü oyuncu, Çin Halk Cumhuriyeti Süper Ligi ekiplerinden CC Yatai kulübüyle anlaşma sağladı.


Dino Ndlovu, Kocaelispor'a resmen veda etti. Çin Halk Cumhuriyeti Süper Ligi ekiplerinden CC Yatai kulübüyle anlaşan golcü oyuncu, Körfez Brunga Tesisleri'nde takım arkadaşlarıyla vedalaştı. Dino, sezon başında Çin Halk Cumhuriyeti 1. Lig ekibi Hangzhou Greentown'dan Kocaelispor'a transfer edilmişti. Sezonun ilk yarısındaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Güney Afrikalı, Spor Toto 1. Lig'de de haftalarca gol krallığı yarışının zirvesinde bulundu. Golcü oyuncu, Kocaelispor formasıyla çıktığı 15 maçta 9 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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