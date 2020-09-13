Direksiyon başında fenalaşan sürücü ölümden döndü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde direksiyon başında fenalaşan vatandaşın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak durabildi. Yaşanan olay sırasında yolda ve kaldırımda yaya olmaması olası bir faciayı önledi.

Edinilen bilgilere göre, olay Körfez ilçesi Hacı Osman Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 41 FT 979 plakalı otomobili ile caddede seyir halinde olan Yakup K. bir anda direksiyon başında fenalaştı. Yakup I.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak durabildi. Yolda yaya ya da aracın olmaması olası bir faciayı önlerken, olayı gören vatandaşlar hemen Yakup I.'nın yardımına koştu. Yakup I.'nın baygın vaziyette olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yakup K., Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yakup K.'nin akciğer kanseri nedeni ile tedavi gördüğü belirlendi.