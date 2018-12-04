Diriliş kamplarından Rotasız Seyyah geçti

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'de eğitim gören üniversite öğrenciler, Diriliş Kampında düzenlenen etkinlikte ‘Rotasız Seyyah' olarak tanınan Mehmet Genç'ten motivasyon eğitimi aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Kılavuz Gençlik Projesi faaliyetleri çerçevesinde Akademi Üniversite Birimi çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta sonu Diriliş Gençlik Kamplarında sosyal medyanın ünlü gezgini Rotasız Seyyah olarak tanınan Mehmet Genç'in katılımıyla üniversite öğrencilerine yönelik motivasyon kampı düzenledi. Kampta Kocaeli'de öğrenim gören yaklaşık 300 üniversite öğrencisi katıldı. Çeşitli etkinliklerle eğlenen öğrenciler, ünlü gezgin Rotasız Seyyahın tecrübeleriyle seyahat konusunda bilinçlendi.

Söyleşide Mehmet Genç, 2010 yılından beri kendince dünyayı gezmeye çalıştığını ifade ederek, “2014 yılında 1000 gün Türkiye'ye dönmeden bir serüvene çıktım ve bu serüvende 2 tane kitap yazdım. 9 yerli kabileyi ziyaret ettim. 1000 günü bitirip Türkiye'ye döndüm. Elimden geldiğince severek insanlarla buluşuyorum” dedi.

“Seyahat etmeyi ilk nasıl düşündünüz?” sorusuna cevap veren Mehmet Genç, “2010 yılında proje- satış sorumlusu olarak çalıştığım firma beni, Tayvan'a eğitime gönderdi. İngilizce bilmiyordum, hiç yurt dışı tecrübem yoktu. Sağ olsunlar bana 2 haftalık İngilizce kursu aldırdılar. 12 gün Tayvan'da kaldım. Türkiye'ye dönüşüm Hong Kong aktarmalı oldu. 5-6 saat bu ülkede gezdim. 2 ülke gördüm, anladım ki dünyayı gezmek için zengin olmaya gerek yokmuş. Hayalim artık dünyayı gezmek oldu ve artık işim haline geldi. Artık tam zamanlı dünyayı geziyorum” diye konuştu.

Söyleşiden sonra Akademi Üniversite çalışmaları hakkında bilgi verildi. 2 gün boyunca eğlenceli aktivitelerle stres atan öğrenciler, Perküsyon dinletisiyle müziğin dinlemenin tadını çıkardı.