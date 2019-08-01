Dış çekim tüyolarını KO-MEK'le öğreniyorlar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim kurslarında meslek branşlarında verilen bilgiler, uygulamalı eğitimlerle sürekli destekleniyor. Bu kapsamda KO-MEK fotoğrafçılık branşı da kursiyerleri için son dönemde moda olan dış çekim konusunda geniş kapsamlı ve uygulamalı eğitim gerçekleştirdi. Fotoğrafçılık kursiyerleri hem genç bir çiftin hayalini gerçekleştirdi, hem de fotoğrafçılık alanında önemli bir mesleki deneyim kazandı.

KO-MEK fotoğrafçılık branşında müfredat gereği dış çekim konusuna geçildi. Kurs merkezlerinde usta öğreticiler tarafından konunun teknik özellikleri detaylı bir şekilde anlatıldı. Kursiyerlere bu kapsamda dış çekimde uyulması gereken teknikler aktarıldı. Derslerde dış çekimde ışığın önemine vurgu yapılarak, hava şartlarına göre fotoğrafçının en uygun şekilde ışığı ayarlaması gerektiği ifade edildi. Fotoğrafı çekilecek öznenin ışık düzeninde doğru noktaya yönlendirilmesi ve poz verme tekniklerinin üzerinde duruldu. Ayrıca kadraj teknikleri ve dış çekim esnasında kullanılacak reflektörün doğru kullanılmasının fotoğrafın kalitesini arttıracağı anlatıldı.

Verilen teknik bilgilerle yetinilmedi. Fotoğrafçılık branşı kursiyerleri bu önemli dersin uygulamalı bölümü konusunda eğitime alındı. Kocaeli'nin en güzel mekanlarından biri olan Av Köşkü Bahçesi dış çekim için uygun görüldü ve kursiyerlerin burada öğrendikleri dış çekim tekniklerini uygulaması konusunda hazırlık yapıldı.

Ders sırasında KO-MEK fotoğraçılık kursiyerleri, güzel bir olaya vesile olarak kısa bir süre önce evlenen ancak dış çekim yaptıramayan bir çiftin hayalini gerçekleştirdi. Kış aylarında evlendikleri için dış çekim fotoğrafları olmayan genç çift, KO-MEK fotoğrafçılık kursiyerlerine Av Köşkü Bahçesinde modellik yaptı. Fotoğrafçılık Kursiyerleri çektikleri birbirinden güzel fotoğraflarla yeni evli çiftin dış çekim albümünün oluşmasına vesile oldu.