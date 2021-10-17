Distilasyon tesisinde yoğun mesai

Türkiye'nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisi olacak olan distilasyon merkezinde, ekipler yoğun mesai harcıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından temelleri Temmuz ayında atılan Türkiye'nin en büyük Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisi'nde ekipler yoğun bir şekilde çalışıyor. 42 dönüm alan içinde 2 bin 500 metrekarelik tesis kapalı alanı, bin metrekare üstü kapalı kurutma alanı, 350 metrekare civarı idare bina olmak üzere toplam 4 bin metrekare büyüklüğündeki tesisin önümüzdeki hasat döneminde devreye alınması hedefleniyor. SekaPark A.Ş. tarafından işletilecek tesisin 15 dönümlük alanı demostrasyon, bitki AR-GE çalışma alanı olarak değerlendirildi. Bu alanda tıbbi aromatik bitki çeşitlerinin AR-GE ve deneme üretimi çalışmaları yapılacak olup aynı zamanda çiftçi eğitim merkezi olarak da faaliyet gösterecek.

Tesiste, su buharı yöntemi ile uçucu yağlar elde edilecek, katma değeri yüksek tarım ürünleri ekilecek ve bu ürünler ilaç, takviye gıda ve kozmetik sektöründe kullanılacak. Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP) kapsamında; 96 çiftçi ile sözleşme yapıldı. 79 çiftçinin fide dikim işlemleri tamamlanırken, 17 çiftçinin dikim işlemi devam ediyor. Bin 200 dekarlık alanda biberiye dikimi yapıldı. Ayrıca, tıbbi aromatik bitkilerden biberiyeye ek olarak tıbbi nane, oğul otu bitkileri için de başvuru ve kayıt işlemleri alınıyor. Bugün itibariyle çiftçilere, 1 milyon 100 bin TL hak ediş ödemesi yapıldı. Yılsonuna kadar, toplamda yaklaşık 1 milyon 500 bin TL çiftçi ödemesi yapılmış olacak. TARSİM Sigorta İşlemleri kapsamında 2020 Kandıra 1. Kısım ve 2021 Bahar Dönemine ait fide dikimi gerçekleştirilen arazilerin; Yıllık Bitkisel Ürün Sigorta poliçeleri de karşılandı.