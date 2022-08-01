Doğa Atölyelerine yarım günde 317 başvuru

3 gün yapılması planlanan atölyeler, yoğun başvuru sebebiyle 3-29 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

Doğa Eğitim Projesi çerçevesinde çocuklar için Doğa Atölyeleri gerçekleştirilecek. Çocukların doğayla iç içe olması ve kaynaşmasını sağlamak amacıyla Çayırköy ormanlık alanında gerçekleşecek olan Doğa Atölyelerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kayıtların tamamlandığı Doğa Atölyelerinde her çocuk doğayla buluşsun ve yaşadığı çevreyi korusun düşüncesiyle çalışmalar gerçekleştirecek. 8-12 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanan atölyeler, 3-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Doğa Atölyelerinde çocuklar saat 09.00-12.00 saatleri arasında eğitim alacak.