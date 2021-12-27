Doğa Eğitim Kampüsü ve Lavanta Parkı'nda çalışmalar sürüyor

İzmit Belediyesi tarafından yapımına başlanan Doğa Eğitim Kampüsü ve Lavanta Parkı'nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

İzmit Belediyesi, Çayırköy Mahallesi'nde yapımı süren Doğa Eğitim Kampüsü ve Lavanta Parkı'nda çalışmalara devam ediyor. Doğa Eğitim Kampüsü ve Lavanta Parkı çalışmalar tamamlandığında hem kente değer katacak hem de yeni bir nefes alanı olacak.

Lavanta parkında çevre istinat duvarlarının imalatı tamamlandı ve panel çit montajı yapıldı. İnşa edilecek kafeterya binasının çelik taşıyıcı sistemi de tamamlanırken ince işlerin imalatlarına başlanacak. Park projesinde sert zeminlere dolgu malzemesi serildi ve döşeme çalışmaları kısa süre içerisinde gerçekleştirilecek. Toplam alanı 5100 metrekare olan lavanta parkında 87,35 metrekare bina, 216,90 metrekare bina teras alanı, 405 metrekare dinlenme alanı, 220 metrekare çocuk oyun alanı, 1065 metrekare yürüyüş yolları, 2565 metrekare lavanta alanı, 766 metrekare çim alan bulunuyor. Lavanta Parkı projesinde kafeterya binasının yanı sıra dinlenme alanları, fotoğraf çekilme noktaları, çocuklar için lavantalardan oluşan bitki labirenti, çocuk oyun alanı ve gezinti yolları yer alacak.