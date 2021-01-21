Doğa ile iç içe tatile inanılmaz ilgi, Nisan ayına kadar doldu

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde doğanın içine yapılan tabiat parkına vatandaşlar çok büyük ilgi gösteriyor. Bungalov evlerde konaklamak isteyenler, Nisan ayına kadar rezervasyonları doldurdu. Gece bile tıklım tıklım olan tesisin manzarası mest ediyor.

Son yıllarda ekolojik tatile artan inanılmaz ilgiden Gölcük Belediyesi Eriklitepe Tabiat Parkı da nasibini aldı. Özellikle kış aylarında günü birlik tatilcilerin sucuk ekmek yemek, salep içmek için kullandığı tesiste 15 bungalov ev de bulunuyor. Yaz aylarında da stres atmak isteyenlerin uğrak noktası haline gelen tesiste, 1 bungalov evde 4 kişi konaklayabiliyor.

Nisan ayına kadar doldu

Kar yağışının gelmesi ile Eriklitepe'nin manzarası mest ederken, doğa severler konaklamak için sıraya girdi. Nisan ayına kadar tüm rezervasyonlar dolarken, restoran, kafe, mangal alanı, mescit, yürüyüş parkurları, oyun ve macera parkı, spor aletleri ve kamp alanları büyük ilgi görüyor. İki oda, bir salon, banyo ve açık mutfaktan oluşan bungalov tipi evlerde mangal keyfi de yapılıyor.

Günü birlik konaklamalara açık olan tesiste kızak, sucuk ekmek ve salep keyfi yapılıyor.