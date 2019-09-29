Doğa yürüyüşüne çıktılar, parkurdaki çöpleri tek tek topladılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kayaüstü Yaylası'nda düzenlenen doğa yürüyüşüne katılan vatandaşlar, parkuır boyunca yerdeki çöpleri tek tek topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Dairesi Başkanlığı'nın başlattığı proje ile birlikte 2 bin 500'ü aşkın doğasevere ulaşılan ‘Doğaya Yürüyoruz Kocaeli' projesinin geçtiğimiz haftaki rotası Kayaüstü Yaylası oldu. 21 Eylül günü gerçekleştirilen yürüyüşte Dünya Temizlik Günü sebebi ile tüm doğaseverler parkur boyunca çöpleri topladı. Orman içi patika yolların kullanıldığı yürüyüşte, ilk olarak parkur hakkında yürüyüş tutkunlarına kısa bilgi verildi. Uzman eğitmen tarafından yürüyüş öncesi egzersiz hareketleri yapılarak yürüyüşe başlandı. Toplamda 8 kilometre uzunluğa sahip olan rota, yağmur eşliğinde tamamlandı.

60 doğaseverin katılım sağladığı yürüyüşte parkur öncesi herkese eldiven, çöp poşeti ve file dağıtıldı. Çevre Koruma Şube Müdürlüğü ve farklı sivil toplum kuruluşlarının katıldığı yürüyüşte parkur boyunca 30 poşet çöp toplandı.