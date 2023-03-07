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Doğalgaz patlamasında ağır hasar alan binanın yıkımı tamamlandı

Kavaklı Mahallesi’nde meydana gelen doğalgaz patlamasında ağır hasar alan 3 katlı binanın yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.

Kavaklı Mahallesi'nde meydana gelen doğalgaz patlamasında ağır hasar alan 3 katlı binanın yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandı.


Kavaklı Mahallesi Şehit Oktay Gümüş Caddesi'nde bulunan 3 katlı bina, 22 Ocak tarihinde üst katında meydana gelen doğalgaz patlamasında ağır hasar almıştı. Yıkım kararı alınan binanın yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları Gölcük Belediyesi ekipleri tarafından tamamlandı.

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