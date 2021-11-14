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Doğalgazlı binanın bacasından çıkan yangın korkuttu

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde doğalgazlı binanın bacasından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde doğalgazlı binanın bacasından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Olay, Çayırova ilçesine bağlı Yeni Mahalle 5127 Sokak üzerindeki 4 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2. katın bacasından çıkan dumanlar bir anda çevreyi sardı. Alevlerin yükseldiğini gören komşular, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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