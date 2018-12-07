Doğan, “Gece gündüz İzmit için çalışıyoruz”

Nevzat Doğan, mahalle inceleme gezisine Ayazma ile devam etti.

Başkan Doğan'a mahalle inceleme gezisinde yardımcısı Serkan Yeğnidemir ile daire müdürleri eşlik etti. Ayazma Mahalle Muhtarı Selami Şener de inceleme gezisi sırasında hazır bulundu. Cadde ve sokakları gezen Başkan Doğan, Ayazma'daki kapalı pazar alanını da ziyaret etti. Esnaflara hayırlı ve bol kazançlar dileyen Doğan, alış veriş için pazara gelen vatandaşlarla da sohbet etti.

İZMEK kurs merkezindeki kursiyerlerle de görüşen Başkan Doğan, “Göreve geldikten sonra her mahallede olduğu gibi Ayazma'da da güzel işler yaptık. Yaptığımız hizmetlerle Ayazma'da hemen hemen hiç sorun kalmadı diyebiliriz. İzmit'in en modern kapalı pazarı, İZMEK kurs merkezimiz, kadınlar için ücretsiz spor salonumuz, pastacılık okulumuz, Kocaeli'nin ilk ve tep aquaparkı, kapalı ve açık yüzme havuzu bu mahallemizde bulunuyor. Bölgedeki yeni dekoratif led aydınlatma çalışmalarımız ile Ayazma gündüz olduğu kadar geceleri de çok güzel olacak. Gecemiz, gündüzümüz şehrimize hizmetle geçiyor. Bütün çabamız daha yaşanabilir bir İzmit içindir. Yaptığımız hizmetlerden vatandaşlarımız memnun kalıp bir Allah razı olsun diyorlarsa bu bizim için en büyük mutluluktur” dedi.