“Doğanın Enerjisi Fotoğraf Sergisi” üniversitelilerin beğenisine sunuldu

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında 1,7 milyon kişiye hizmet veren Sepaş Enerji'nin düzenlediği “Doğanın Enerjisi” fotoğraf yarışma kapsamında Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce'den binlerce fotoğraf gönderildi. Gönderilen fotoğrafları jüri üyeleri, fotoğraf sanatçısı Coşkun Aral, Prof. Dr. Emel Akça, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, akademisyen Burak Savçın ve Sepaş Enerji Genel Müdürü Çağrı Poyraz tarafından derecelendirildi.

Doğa ile insan arasındaki enerji alışverişini fotoğraf sanatıyla en iyi aktaran kişiyi bulmak için düzenlenen fotoğraf yarışmasında seçilen eserler Kasım ayı boyunca Kocaeli, Sakarya ve Bolu'da sergilendi. Gittiği tüm illerde yoğun ilgiyle karşılanan fotoğraflar yaklaşık 500 bin kişiye ulaştı.

Sepaş Enerji “Doğanın Enerjisi Fotoğraf Sergisi”ni bu defa da Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi binasında sergiledi. Serginin açılışına Sepaş Pazarlama Müdürü Oya Seçkinler, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Fakülte binasında sergilenen fotoğraflar öğrencilerin beğenisine sunuldu. Dereceye giren fotoğrafların da beğeniye sunulduğu sergi, öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü.