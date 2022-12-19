İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Doğanın tadını çıkardılar

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nün İzmit’in köylerinin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü Bizim Köy Doğa Yürüyüşü projesi bu hafta Fethiye köyünde gerçekleştirildi.

İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nün İzmit'in köylerinin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü Bizim Köy Doğa Yürüyüşü projesi bu hafta Fethiye köyünde gerçekleştirildi.


İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen Bizim Köy Doğa Yürüyüşü projesi her ay başka bir köyde devam ediyor. Köylerin tanıtımı ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürütülen proje çerçevesinde bu senenin son yürüyüşü Fethiye köyünde gerçekleştirildi. İzmit Belediyesi önünde toplanarak hareket eden ekip, Fethiye köyünde verilen ikramların ardından yürüyüşe başladı. 7.2 kilometre yürüyüş yapan doğa tutkunları, hem doğa ile temiz bir havayla buluşurken hem de Fethiye köyünü keşfetti.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.