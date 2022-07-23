Doğantepe Kadırga Şenlikleri coşkuyla başladı

Karadeniz müziğinin güçlü seslerinin sahne aldığı Doğantepe Kadırga Şenlikleri'nin ilk gününde Kocaelililer unutulmaz bir akşam yaşadı. Başiskele Belediyesi'nin ev sahipliğinde Hamza Dağı eteklerinde Paşadağ Mahallesi'nde gerçekleştirilen şenliklere Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü başta olmak üzere belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve 7'den 77'ye yüzlerce vatandaş katılım gösterdi. 3 gün sürecek Doğantepe Kadırga Şenlikleri'nin ilk gününde Recebim, Bedirhan ve Mehmet Durak sahne aldı. Kemençeler eşliğinde müziğin ritmine kendini kaptıran Kocaeliler, saatlerce horon çekerek eğlenceli vakit geçirdi. İlk günü büyük bir coşkuyla geçen şenlikler bu akşam ve yarın da devam edecek.

Bugün saat 17.00'da başlayacak şenlikte Yasemin Yıldız, Mehmet Tak, Sebihan Altunay ve Sultan Bekçi sahne alırken, pazar günü ise Hayri Yaşar Karagülle, Akçaabatlı Şenol ve Onur Özkan vatandaşlara unutulmaz bir müzik şöleni yaşatacaklar. Başiskele Belediyesi, Doğantepe Kadırga Şenlikleri'ne katılım göstermek isteyen vatandaşlara ulaşım kolaylığı da sağladı. İlçenin 4 ayrı noktasından 4 ayrı servis güzergahı oluşturdu.