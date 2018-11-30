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Doğantepe mahallesini yenileniyor

Başiskele Belediyesi tarafından 2018 Yatırım Programı kapsamında hayata geçirilen projelerle mahalleler yenileniyor.



Çocuk oyun, spor ve oturma alanları cadde ve sokak düzenlemeleri, köprü genişletmeleri ve asfalt çalışmalarıyla modern bir görünüme kavuşan Doğantepe Mahallesi'nde düzenleme çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Cumhuriyet Caddesi üzerinde ağaçlık alanın içerisindeki parkta çalışmalarını tamamlayan Başiskele Belediyesi ekipleri, son düzenlemeleri yapıyor. Ekipler ayrıca cadde altından geçen 2 derenin köprü genişleme çalışmalarının tamamlayarak 2 kilometrelik yolu asfaltla kapladı.

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