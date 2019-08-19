Doğaseverler Nüzhetiye Şelalesini keşfetti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'nın başlattığı “Doğaya Yürüyoruz Kocaeli” projesi ile Kocaeli'nin doğal güzellikleri tanıtılmaya devam ediyor. İki haftada bir farklı rotaları keşfeden doğaseverlerin bu haftaki durağı Nüzhetiye Şelalesi oldu. Doğa tutkunları, Samanlı Dağları'nın üzerinde yer alan Nüzhetiye Köyü, aynı isme sahip Nüzhetiye Şelalesinde bulunan yürüyüş rotasını keşfetti. Parkur hakkında kısa bir bilgilendirmeyle başlanan yürüyüşte, farkındalık oluşturmak için yürüyüşe katılan tüm doğaseverlere çöp poşeti dağıtıldı. Yürüyüş boyunca çöplerin toplandığı parkurda tüm doğaseverler duyarlı davranarak parkurdaki tüm çöpleri topladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü tarafından belirlenen yürüyüş güzergahlarına tabela koyarak, yürüyüş tutkunlarının hizmetine sunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu yıl itibariyle 2 bin 500 Kilometreden fazla uzunluğa sahip yürüyüş güzergahlarını trekking ve hiking tutkunlarına doğa ile iç içe 4 mevsim spor yapma imkanı sunuyor. Mevcut parkurlarda göz önüne alındığında Kocaeli, Türkiye'nin en uzun doğa yürüyüş parkurlarına sahip il olma özelliği taşıyor.