Doğaseverler Pazarçayırı'nda yürüdü

“Doğaya Yürüyoruz Kocaeli” projesi kapsamında düzenlenen Kartepe-Pazarçayırı Doğa Yürüyüşü parkurunda, doğaseverlere parkur hakkında verilen kısa bilginin ardından yürüyüşe başlandı. Hafif kar ve sis eşliğinde başlayan yürüyüşte katılımcılarla doğanın içinde yürüyüş gerçekleştirildi. Fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaraya sahip olan parkurda yaklaşık 2 kilometre yokuş yürüdükten sonra kısa mola verildi. Bin 400 metre rakıma ulaşan parkurda toplamda 11 km yürüyüş gerçekleştirildi.

Yürüyüş boyunca parkurda bulunan fauna ve flora hakkında bilgiler alan doğaseverler yabani muşmula, turp ve kuşburnu gibi meyve ve bitkilerin hem tadına bakıp hem de haklarında merak ettiklerini öğrendi.Yürüyüş esnasında doğaseverler bir ayının ayak izlerine de rastladı. Alana önceden yerleştirilen fotokapanla ayının görüntüsünün yakalandığını öğrenen doğaseverler fotokapan incelemesi yaptı. Keyifli anlar yaşayan, etkinlikten oldukça mutlu ayrılan doğaseverler yürüyüşlerin sıklaşmasını istediklerini dile getirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 'Doğaya Yürüyoruz Kocaeli' projesi kapsamında 52 adet yürüyüş parkurunu tanıtarak doğa turizmini geliştirmeyi amaçlıyor. Turizm ve doğa sporları açısından çok hareketli olan Kocaeli, 1500 kilometre uzunlukta 52 doğa yürüyüş parkurunu içerisinde barındırıyor.