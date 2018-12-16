Doğaseverler yürüyüş parkurunda keyifli vakit geçirdi

Kocaeli'de toplamda bin 500 kilometre uzunluğunda 52 doğa yürüyüş parkurunu doğaseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin doğa turizmi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla doğa yürüyüş parkurlarına dikkat çeken "Doğaya Yürüyoruz Kocaeli" projesi halkın yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Proje Aytepe-Beşkayalar Kanyonu Doğa Yürüyüşü Parkuru ile devam etti. Yürüyüşte doğaseverler kartopu oynayarak eğlenceli vakit geçirdi. Devasa dağların, kayın ağaçlarının arasında geçen parkur birçok manzaraya ev sahipliği yapıyor.

İtalya gezisini doğa yürüyüşü için erken bitiren Nasip Tazegül, “İtalya'da tatildeydik. Bu yürüyüş için programımızı yarım keserek buraya katıldık ve bu güzellikleri yaşamak, görmek bizim için değişilmez bir duygu. Bölge olarak hem yazın hem kışın çok güzel. Hepsini de gezdik, dolaştık. Yaz olunca derelerimiz, kış olunca karın üzerinde yürümesi çok güzel. İlimiz mükemmel, böyle bir ilde yaşadığım için duyur duyuyorum” dedi.

Öte yandan Yürüyüş sonunda anlamlı bir gezi de gerçekleşti. Milli mücadele de kullanılan silahların olduğu, eski tip radyoların sergilendiği, ev aletlerinin raflarda beklediği, gaz lambası, Osmanlıca yazılmış belgeler, Kuran-ı Kerim ve daha birçok eserin bulunduğu İstiklal Savaşı Müzesi yürüyüşün sonunda doğaseverlerle birlikte gezildi.