Doğu Kışla'da 122 pazarcı yeri satışta

İzmit Doğu Kışla'da bir süre önce hizmete giren kapalı pazar alanında boş bulunan pazarcı yerleri satışa çıkartıldı.

İzmit Belediyesi tarafından satışa çıkartılan pazarcı yerler için başvurular 12 Aralık Çarşamba günü sona erecek. Başvuruların İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne yapılması gerekiyor. Perşembe pazarı alanında 28 adet, Cumartesi pazar alanında da 92 olmak üzere toplam 122 Pazar yerinin satışıyla ilgili olarak başvuruların fazla olması halinde hak sahiplerinin kura ile belirlenecek.

Öte yandan İzmit Belediyesi tarafından Solaklar Yolu üzerinde yaptırılan Modern Hayvan Pazarı haftanın 7 günü faaliyet gösteriyor. Modern pazarda Perşembe günleri genel hayvan pazarı kurulduğunu söyleyen yetkililer, “Diğer günlerde de eskiden mahalle aralarında ilkel şartlarda faaliyet gösteren adakçılar satış yapıyor. Sadece Kocaelilere değil çevre illere de hizmet veren Modern Hayvan Pazarı'nda güvenlik had safhada. Pazara gelen bütün büyük ve küçükbaş hayvanlar hem belediyemiz hem de İl Tarım Müdürlüğü veteriner hekimleriyle ve zabıtaca kontrol edildikten sonra satışa izin verilmektedir. Hem hayvancılıkta kayıt dışılığın ve salgın hastalıkların önüne geçmek, hem alıcı hem de satıcı için güvenilir ve sağlıklı bir pazar oluşturmak en büyük amacımızdır” dediler.