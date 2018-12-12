Doğu Marmara'nın kongre merkezi hızla tamamlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kapsamında hizmete sunulmaya hazırlanan kongre merkezi ,eski metal fabrikası alanında çalışmalar devam etmektedir. Fabrika yapısında gerçekleştirilen yeniliklerle modern bir hale getiriliyor. Kongre merkezi tamamlandığında Sekapark'ın 1. ve 2. etabını birleştirerek bir bütün haline getirecek. Doğu Marmara'nın kongre merkezi olacak olan proje çalışmaları devam eden yapının A,B ve C olarak adlandırılan üç bloğunda uygulamalar sürüyor. Yapının ısıtma ve soğutma hatlarının yapımı tamamlanmak üzere, ayrıca kongre merkezinin elektrik kabloları da yerleştiriliyor.

Kongre merkezindeki çalışmaların yüzde 50'si biterken saha betonlarının dökülmesine başlandı. Üç bloğunda ahşap ve akustik panel kapmalarını bitirmek isteyen ekipler, hummalı şekilde çalışıyor.36 dönüm alan üzerinde inşa edilen Kongre merkezi üç bloktan oluşuyor. A ve B bloğun taban alanı 7 bin 500 metrekare, toplam inşaat alanı ise 11 bin 700 metrekare olacak. Büyük kongre salonu bu iki blokta yer alacak. C bloğun ise taban alanı 2 bin 700 metrekare toplam inşaat alanı da 4 bin metrekare olacak. Projede bin 300 kişilik ana kongre salonu, fuaye ve sergi salonları olacak. Merkezde 4 adet 120 kişilik çok amaçlı salon, 4 adet 40 kişilik salon, 60 kişilik senato salonu ve idari ofisler, 2 adet 460 kişilik nikah salonu, farklı ölçeklerde toplantı odaları atölyeler ve yeme içme birimleri bulunacak.

Proje tamamlandığında Kongre merkezine tramvay, yaya ve taşıtla ulaşım sağlanabilecek. Peyzaj düzenlemeleri ile Kongre merkezi, Sekapark'ta zengin bir alan ortaya çıkaracak.