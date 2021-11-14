Doğuda kar, batıda güneş

Kocaeli'de güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar İzmit sahiline akın etti.

Türkiye'nin özellikle doğu bölgelerinde kar ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Kocaeli'de bahardan kalma günler yaşanıyor. Hafta sonu güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar, İzmit ilçesindeki Sekapark'a akın etti. Hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü Kocaeli'de bazı vatandaşlar sahilde balık tutarken, bazıları da kitap okudu. Kimileri ailesiyle beraber çay saati ve piknik yaparken, kimileri de yürüyüş yapmayı tercih etti.

Açık havada kitap okumanın keyifli olduğunu söyleyen Ebru Duran, "Açık havada biraz kitap okuyarak vakit geçiriyorum. Yaşadığım bölgede daha fazla alanım ve zamanım var. Fakat burada daha çok hafta sonları yapabiliyorum. Bugün de şansıma çok güzel bir hava var" dedi.

Havanın mevsim normallerinin üzerinde olmasının fırsat olduğu kadar tedirgin edici olduğunu söyleyen Duran, "Bu havayı fırsat gibi düşünmemiz bize iyi geliyor tabii ki ama iklim krizini de görmezden gelmek doğru bir şey değil. Sadece eskilerden bildiğimiz pastırma sıcakları dönemi vardır. Çok iyi bildiğim bir şey değil ama eğer ki o dönemi yaşıyorsak çok da tedirgin olmaya gerek yok. Fakat yine de öbür taraftan iklim krizi gerçeğini biliyorken tedirgin olmamak mümkün değil. Güzel havanın tadını çıkarıyoruz ama aslında neden böyle olduğunu da sorgulamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.