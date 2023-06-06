Doktorlar 'Yürüyemez' demişti, şimdilerde atletizm branşında ter döküyor

Kocaeli'de bazı doktorların "Yürüyemez ve konuşamaz" dediği 12 yaşındaki otizmli Talha Umut, hem aldığı özel eğitim hem de ailesinin desteği ve sevgisiyle atletizm branşında başarı elde ediyor. Geçtiğimiz aylarda katıldığı yarışmada il ikincisi olan Talha Umut, azmiyle herkesi gururlandırıyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yaşayan 12 yaşındaki Talha Umut Altun'un başarı hikayesi herkesi gururlandırıyor. 2 yaşında vücuduna kaynar su dökülmesiyle hastaneye kaldırılan Altun, uzun süre yoğun bakımda tedavi gördü. Bu süre zarfında davranışlarında değişimler gözlemlenen Altun'a otizm teşhisi de konuldu. Talha Umut, hem doktorların çabası hem de ailesinin sevgisi ve desteğiyle sağlığına kavuştu ancak onun için "Yürüyemez ve konuşamaz" denildi. Bazı doktorların "Yürüyemez, konuşamaz" dediği Talha Umut, özel eğitimler almaya başladı. Pes etmeyen aile, çocuklarını özel eğitimin yanı sıra gelişimine katkı sunmak için spora da yönlendirdi. Talha, öğretmenlerinin de teşvikiyle atletizm branşında eğitimlere başladı ve kısa süre içinde başarıdan başarıya koştu. Talha Umut'un ikiz kardeşi Taha Efe'de onu bir an olsun yalnız bırakmadı. Futbol ile ilgilenen Taha Efe, kardeşi Talha'yı atletizm branşında katılacağı yarışlara hazırladı.

İl ikincisi oldu

Doktorların "Yürüyemez" dediği Talha Umut, geçtiğimiz aylarda katıldığı Özel Sporcular Atletizm Yarışması'nda Yıldız Erkeklerde il ikincisi oldu. Ailesine büyük gurur yaşatan Talha Umut, şimdi de Nevşehir'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası için ter döküyor. Konuşmakta güçlük çeken ve sadece kelime çıktıları olan Talha Umut, özel eğitimler almaya devam ediyor.

Kadriye Altun: "Nevşehir'e kadar yolumuz uzanacak"

Talha'nın 2 yaşında yanma neticesinde hastaneye kaldırıldığını anlatan anne Kadriye Altun, "Talha Umut'un henüz 2 yaşındayken bir yanma neticesinde beyni kitlendi. Yoğun bakım süreci yaşadık. O süreci rehabilitasyon ve özel eğitimle aşmaya başladık. Bir seneden fazladır da koşu ve sporla ilgileniyor. Talha Umut, Atletizm Yıldız Erkeklerde il ikincisi oldu. Nevşehir'e kadar yolumuz uzanacak" dedi.

"Çabuk kızabilen, çabuk keyiflenebilen biri"

Talha Umut'un çok hareketli bir çocuk olduğunu söyleyen Altun, "Tabii otizmden dolayı huysuzlaştı ve keyifsizleştiği oluyor ama geçici bir süreçte atlatabiliyor. Çabuk kızabilen, çabuk keyiflenebilen biri. Talha spora özel eğitim ve uygulama sürecinde başladı. Kartepe Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'ndaki öğretmenlerin desteğiyle bu sürece geldik. Talha için maraton saat 07.00'de başlıyor, 15.30'da evde sonlanıyor. Talha evde de eğitim, ders ve sporla gününü geçiriyor" diye konuştu.

"Ben bir melek annesiyim"

Bazı doktorların yoğun bakım sürecinde umutsuz konuştuğunu ifade eden anne Altun, "Talha yandığı zaman yoğun bakımda kaldı ve o süreçte doktorlar, 'Asla yürümez, konuşmaz' diye çok umutsuz konuştu. Biz savaştık. Savaşçı bir anne ve babayız. Talha ile koşturmaca ile bu raddeye kadar geldik. Zor süreçlerimiz oluyor. Bazen ‘Baş edemeyecek miyiz?' diyoruz ama Bismillah diyoruz. Ben bir melek annesiyim, oğlumun da varlığını herkes kabul edecek. Savaşacağız, mücadele edeceğiz. Talha da bize destek oluyor, güzel insanlarla karşılaşıyoruz. Zahmetini çekiyoruz ama çok şükür rahmetini de alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hakan Altun: "Çocuğumla gurur duyuyorum"

Baba Hakan Altun ise "Sadece destekle değil sevgi ve eğitimle bu hale geldik. Otizm babası olmak zor ama çocuğumla gurur duyuyorum. Öğretmenlerin vasıtasıyla Talha spora yönlendi. Atletizm Yıldız Erkeklerde il ikincisi oldu. Talha çok hareketli bir çocuk. Zaman zaman sıkıntılar oluyor ama onu da sevgiyle aşıyoruz" dedi.

Taha Efe: "Kardeşimi destekliyor, şampiyon olmasını istiyorum"

Talha Umut'a her zaman destek olduğunu dile getiren ikiz kardeşi Taha Efe, "6. sınıfa gidiyorum. Hafta sonu ise Kocaeli Spor Futbol Okuluna gidiyorum, antrenmanlara katılıyorum. Talha ile günümüz çok iyi geçiyor. İlk kalktığımızda birbirimizi gıdıklayarak oyunlar oynuyoruz. Yemek yedikten sonra top oynuyoruz. Birlikte futbol oynuyoruz. Talha'yı Nevşehir yarışına çalıştırıyorum. Kardeşimi destekliyor, şampiyon olmasını istiyorum" şeklinde konuştu.