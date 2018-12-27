Dolandırıcılık şüphelisi şahıslar hakim karşısına çıktı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan suç makinesi 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, Yahyakaptan Mahallesi'nde ikamet eden 83 yaşındaki M.Y.'yi telefonla arayarak kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan şüpheli şahıslar, terör örgütüne üye olduğunu söyleyerek emekli vatandaşı kandırdı. 4 gün boyunca süren dolandırıcılıkta şüpheliler, M.Y.'ye evinde dinleme cihazı olduğunu, ne kadar parası ve ziynet eşyası varsa bir poşete koyup kapının önüne bırakmasını istedi. Şüphelilerin savcı olduğuna inanan emekli vatandaş, 4 gün boyunca toplam 306 bin TL dolandırıldı.

Şüpheliler İstanbul'da yakalandı

Dolandırılan M.Y.'nin oğlunun olayı polis ekiplerine bildirmesi sonrasında şüphelilerin yakalanması için Kocaeli Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Bölgedeki kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler, şüphelilerin kiralık bir araçla İstanbul'a kaçtığı belirlendi. İkametleri tespit edilen B.P., E.A., Ö.K., C.K. ve A.T. adlı 5 şahıs, İstanbul'da yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Şüpheli şahıslar suç makinesi çıktı

Kocaeli Emniyetine götürülen şahısların incelemelerinde çok sayıda suçtan sabıka kayıtlarının olduğu belirlendi. 19 suçtan kaydı olan B.P., 1 suçtan kaydı olan E.A., 10 suçtan kaydı olan Ö.K., 17 suçtan kaydı olan C.K. ve 8 ayrı suçtan kaydı olan A.T., sevk edildikleri adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.