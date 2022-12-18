Dolandırıcılıktan 5 yıl hapis cezası alan firari yakalandı

Kocaeli'nde dolandırıcılık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan bir şahsı yaptıkları operasyonla yakaladı. O.B. isimli şahsın kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarından birinde çalışıyormuş gibi göstererek dolandırmaktan 5 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi. Ekipler tarafından yakalanan O.B., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.