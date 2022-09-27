İhlas Haber Ajansı

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Dolandırıcılıktan 6 ayrı yakalama emri vardı, tutuklandı

Kocaeli’de dolandırıcılık suçlarından 6 ayrı yakalama emri bulunan, 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.

Kocaeli'de dolandırıcılık suçlarından 6 ayrı yakalama emri bulunan, 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama, sahte kredi kartı üretme satma, banka veya kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken krediyi sağlama gibi çeşitli suçlardan 6 ayrı yakalama emri olan E.A. (43) için polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan ve 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan şahıs, yapılan işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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