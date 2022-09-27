İhlas Haber Ajansı

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Donanma Komutanlığında gemi boyayan 5 asker denize düştü

Kocaeli’de Gölcük Donanma Komutanlığında bulunan tersanede gemi boyayan 5 sözleşmeli er denize düştü.

Kocaeli'de Gölcük Donanma Komutanlığında bulunan tersanede gemi boyayan 5 sözleşmeli er denize düştü. Hastanede tedavi altına alınan askerlerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.


Olay, saat 11.15 sıralarında Gölcük Donanma Komutanlığında bulunan tersanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tersanede gemi boyayan 5 sözleşmeli er denize düştü. Askerlerden 3'ü hemen sudan çıkarılırken, dibe dalan 2 asker ise güçlükle kurtarıldı. Askerler, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Askerlerden birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

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