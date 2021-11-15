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Döngel Vadisi Millet Bahçesi aydınlatıldı

Başiskele’de yapımı devam eden Döngel Vadisi Millet Bahçesine aydınlatma direkleri dikildi.

Başiskele'de yapımı devam eden Döngel Vadisi Millet Bahçesine aydınlatma direkleri dikildi.


Doğal millet bahçesi niteliğindeki Döngel Vadisi, gece gündüz demeden misafirlerini ağırlıyor. Vatandaşların yeni cazibe merkezi haline gelen, her türlü sosyal etkinliklerin, yürüyüş ve spor yapanların adresi olan Döngel Vadisi Millet Bahçesine belediye ekipleri tarafından aydınlatma direkleri dikildi. Bölge sakinlerinin akşam saatlerinde geç saatlere kadar daha güvenle vakit geçirebilmeleri için yapılan aydınlatmalar, vatandaşların da memnuniyetiyle karşılandı.

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