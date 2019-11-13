Döngeloğlu Darıcalılarla buluştu

Darıca Belediyesi, Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde “Peygamberimizin Örnek Aile Hayatı” konulu söyleşi programı düzenledi.

Darıca Belediyesi, Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde Darıca İlçe Müftülüğü ile birlikte “Peygamberimizin Örnek Aile Hayatı” konulu söyleşi programı düzenledi. İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'nun sunumuyla gerçekleşen seminere Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Darıcalıların yoğun ilgi gösterdiği seminerde salon dolarken İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu, Peygamberimizin hayatını anlatırken herkesin onun aile hayatını örnek alması gerektiğini söyledi. Aile yapısının çok önemli olduğunun altını çizen Döngeloğlu, ailenin korunması için herkese görev düştüğünü belirtti.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seminer sonunda yaptığı selamlama konuşmasında Döngeloğlu'na sunumu için teşekkür ederek Mevlid-i Nebi haftası dolayısıyla düzenledikleri programa gelen Darıcalılara teşekkür etti. Toplumun temel taşının aile olduğunu belirten Başkan Bıyık, mutlu toplumun yolunun mutlu aileden geçtiğini ifade etti ve herkesin ailesine dört elle sarılmasını istedi. Toplumun güçlü olması için aile yapısının da güçlü olması gerektiğini kaydeden Başkan Bıyık, herkesin ailenin kıymetini bilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Bıyık, program sonunda İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu'na Gönül Birliği Kapısı hediye etti.