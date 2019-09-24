İzmit Belediyesi'nin Dost Eller Projesi çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in hayata geçirdiği sosyal belediyecilik örneklerinden olan proje, yardım desteğinde bulunacaklarla ihtiyaç sahiplerini buluşturmaya devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine umut olan proje kapsamında son olarak okullardaki öğrencilere yardım eli uzatıldı.

Kocaeli annelerinden kırtasiye yardımı

İzmit Belediyesi'nin İzmit kartlı ailelerin çocuklarına yaptığı eğitim yardımlarının yanı sıra; kişi, kurum ve dernekler tarafından yapılmak istenen yardımları da ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Şehirde faaliyet gösteren Kocaeli Anneleri Derneği tarafından hazırlanan destekleri ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştıran İzmit Belediyesi, dernek tarafından temin edilen, içerisinde 41 çeşit ilkokul 1. sınıf kırtasiye malzemesinin bulunduğu okul çantalarını çocuklara teslim etti. Yeni çantalarına kavuşmanın heyecanını yaşayan çocuklarda mutluluklarını gizleyemedi.

Dost eller projesinin ihtiyaç sahiplerine umut olduğunuz belirten Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, yardım yapmak isteyen kişi, kurum ve derneklerin belediyeye kayıt yaptırabileceklerini belirttiler. Yetkililer, çocukların yüzünü güldüren Kocaeli Anneler Derneği'ne de teşekkür etti.