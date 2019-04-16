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Down Kafede çocuklar kendi kaselerini yaptı

KOCAELİ (İHA) – Dünya Sanat Günü nedeniyle Down Kafe’de sanatsal bir atölye çalışması gerçekleştirildi.

KOCAELİ (İHA) – Dünya Sanat Günü nedeniyle Down Kafe'de sanatsal bir atölye çalışması gerçekleştirildi.


Belsa B Blok girişindeki kafede, Down Sendromlu ve Otistik çocuklar kilden kaseler yaptılar. Kilden oluşturdukları eserler Dowvn Sendromluları oldukça mutlu etti. Metafor Sanat Derneği üyeleri de etkinlikte Down Sendromlu ve Otistik çocuklara destek oldular. Down sendromlu çocuklar daha sonra porselen kupalara istediklerini renklere boyadılar. Kadın ve Demokrasi Derneği Kocaeli Temsilciliği sponsorluğundaki çalışmada hazırlanan kupalar, çocuklara katkı olmak üzere satışa sunuldu


Öte yandan Kocaeli genelinde faaliyet gösteren dernekler, Belsa da bir araya geldilerek faaliyetleri ve projeleri hakkında karşılıklı görüş alış verişinde bulundular. Kocaeli'deki dernek ve sivil toplum kuruluşları arasındaki diyalog ve dayanışmayı geliştirmeyi hedefleyen buluşmanın bir süreden beri yapıldığı kaydedildi.

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