Down sendromlu judocular dünya şampiyonu oldu, aileleri sevince boğuldu

Portekiz'de düzenlenen Down Judo Dünya Şampiyonasında dünya birincisi olan Talha Ahmet Erdem ve Doğukan Çoşar ile dünya ikincisi olan Mehmet Can Topal'ın Kocaeli'deki aileleri büyük sevinç yaşadı.

Portekiz'de düzenlenen Down Judo Dünya Şampiyonasında şampiyon olan sporcular, tüm Türkiye'nin ve Kocaeli'nin gururu oldu. 29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Down Judo Dünya Şampiyonası'nda Milli takımı temsil eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü sporcularından Talha Ahmet Erdem 81 kilo mozaik grubunda birinci, Doğukan Çoşar 81 kilo trizomi grubunda birinci ve Mehmet Can Topal 66 kiloda ikinci olma başarısını gösterdi. Antrenörleri Gültekin Sevinç yönetiminde Dünya şampiyonu olan sporcular bir ilki gerçekleştirdi. Genç sporcular, Down Judo Şampiyonasında Türkiye'ye ilk defa şampiyonluğu getirdi.

Çocukları şampiyon olunca sevince boğuldular

Dünya şampiyonasında derce elde eden down sendromlu sporcuların aileleri ise büyük mutluluk yaşadı. Çocuklarının antrenmanlarını yaptığı Seka Sporcu Eğitim Merkezi'nde mutluluklarını dile getiren aileler, çok gururlu olduklarını söyledi. Dünya şampiyonu olan Ahmet Talha Erdem'in annesi Semiha Erdem, “Kocaeli ve Türkiye adına mutluyuz, onurluyuz. Aileleri olarak hep arkalarında olduk. İmkanlar verilirse çocuklarımızın nerelere gelebileceğini ispatladık. Çok güzel bir duygu, çok güzel bir mutluluk. O benim yol arkadaşım, bu zaman kadar beraber geldik bundan sonra da beraber ilerleyeceğiz. İnan oğlumun bayrağımızı tutup dalgalandırması ve İstiklal Marşını okutmasından dolayı gururlandım ve ağladım. Başarılarının devam etmesini diliyorum” dedi.

“Böyle güzel bir sonuç olacaklarını bekliyorduk”

81 kiloda dünya şampiyonu olan Doğukan Çoşar'ın annesi Naciye Çoşar, oğlunun başaracağına her zaman inandığını ifade ederek, “Biz Doğukan ile birlikte üç senedir spora devam ediyoruz. Doğukan ile birlikte üç senedir aksatmadan Kağıtspor'un antrenmanlarına geliyoruz. Disiplinli ve çalışması çok sever. Onu artık tüm Dünya tanıyor. Şampiyonaya ilk defa katıldılar. Böyle güzel bir sonuç olacaklarını bekliyorduk. Doğukan ben diğer üç çocuğum gibi normal çocuk olarak yetiştirdim. Onu hiçbir zaman onlardan ayırmadım” diye konuştu.

“Sonunda başarı sağladı”

66 kiloda dünya ikincisi olan Mehmet Can Topal'ın annesi Evşen Topal ise “Mehmet Can doğduğundan bu yana bizim mutluluğumuz. Onu çok seviyoruz. Mehmet Can 10 yaşından bu yana sporla uğraşıyor. Sonunda başarı sağladı. Mehmet Can'ın sporun diğer branşlarında birçok başarısı bulunuyor. Son üç yıldır Judo ile uğraşıyordu. Şimdi de dünya ikincisi oldu” şeklinde konuştu.